Матч «Динамо» и «Краснодара» завершился безголевой ничьей

«Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 5-го тура РПЛ — 0:0.

Бело-голубые продлили свою серию без поражений до 5 матчей и занимают пятое место в турнирной таблице с 9 очками в 5 играх. «Краснодар» поднялся на шестую строчку с 8 очками.

В следующем, 6-м туре «Динамо» сыграет дома против «Спартака» (20 августа, 17.30 мск), а «Краснодар» примет у себя «Оренбург» (21 августа, 20.00 мск).