«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью, «Ахмат» разгромил «Химмки» в молодежном первенстве
«Динамо» и «Крылья Советов» в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью со счетом 2:2.
«Ахмат» в гостях разгромил «Химмки» со счетом 4:1, а «Строгино» победило «Урал» со счетом 1:0.
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7-й тур
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)
Голы: Зазвонкин, 22 (1:0). Мотовичев, 37 (1:1). Зазвонкин, 78 (2:1). Романов, 85 (2:2).
Удаление: Караев (Динамо — мол.), 75.
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
27 августа. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
«Строгино» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Гурченко, 35.
Судья: Привалов (Сочи).
27 августа. Москва. Стадион «СК Рублево».
«Химки» (Химки) — «Ахмат» (Грозный) — 1:4 (1:2)
Голы: Румянцев, 17 (1:0). Бацуев, 24 (1:1). Арцуев, 29 (1:2). Ахъядов, 55 (1:3). Якуев, 90+5 (1:4).
Судья: Прокопов (Ярославль).
27 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».
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