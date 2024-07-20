Фомин — об удалении: «Ничего умышленного. Хотел иначе начать сезон»

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин признался, что не хотел нарушать правила в эпизоде с удалением в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

«Хотелось иначе начать сезон. В моменте с удалением не было ничего умышленного. Хорошо, что победили», — приводит слова Фомина РИА Новости.

Фомин получил прямую красную карточку на 39-й минуте за нарушение на капитане «Факела» Ираклии Квеквескири. Это удаление стало для Фомина первым за 139 матчей в РПЛ. Ранее его удаляли только в первой лиге.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».