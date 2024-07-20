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20 июля, 23:30

Лантратов: «Локомотив» будет привыкать играть без ушедших футболистов»

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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что красно-зеленые сумеют найти замену ушедшим футболистам.

«Об этом уже много сказано, ушло много качественных футболистов. «Локомотив» будет привыкать играть без них. Кто готов стать лидером? Давайте проведем несколько туров сыграем и уже посмотрим, кто взял на себя эту роль. Заранее загадывать об этом не хочу», – сказал Лантратов Metaratings.ru.

Летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме и Антон Миранчук. В 1-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл дома «Акрон» (3:2).

Источник: Metaratings.ru
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 2
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 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

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 2
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Маркус Вендел

Зенит

 2
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 1
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Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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