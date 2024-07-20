Лантратов: «Локомотив» будет привыкать играть без ушедших футболистов»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что красно-зеленые сумеют найти замену ушедшим футболистам.

«Об этом уже много сказано, ушло много качественных футболистов. «Локомотив» будет привыкать играть без них. Кто готов стать лидером? Давайте проведем несколько туров сыграем и уже посмотрим, кто взял на себя эту роль. Заранее загадывать об этом не хочу», – сказал Лантратов Metaratings.ru.

Летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме и Антон Миранчук. В 1-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл дома «Акрон» (3:2).