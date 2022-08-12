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Игонин считает, что Дзюба может завершить карьеру, если не подпишет контракт с клубом

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающий Артем Дзюба может завершить карьеру из-за безрезультатных попыток в поиске клуба.

— Он может закончить карьеру после этого лета?

— Все возможно. Это кажется, что сейчас недельку-две поищем. Проходит месяц: и звонков меньше, и вариантов меньше и условия все хуже и хуже предлагают, — цитирует Игонина «Спорт день за днем».

Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб. Больше недели назад нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-igrok-zenita-igonin-zayavil-chto-dzyuba-riskuet-zavershit-kareru
Алексей Игонин
Артем Дзюба
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