Московское «Динамо» благодаря голу 19-летнего Чупаева обыграло «Ботев»

Московское «Динамо» в товарищеском матче победило болгарский «Ботев» — 3:2.

Матч прошел в турецком Белеке, где команда Марцела Лички проводит тренировочный сбор.

Бело-голубые уступали со счетом 0:2 уже к 16-й минуте — дублем отметился Георгий Николов. На 21-й минуте отставание в счете сократил Федор Смолов, а на 45-й с пенальти отличился Хорхе Карраскаль. Победный гол на 90-й минуте забил 19-летний форвард Александр Чупаев.