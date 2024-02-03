Московское «Динамо» благодаря голу 19-летнего Чупаева обыграло «Ботев»
Московское «Динамо» в товарищеском матче победило болгарский «Ботев» — 3:2.
Матч прошел в турецком Белеке, где команда Марцела Лички проводит тренировочный сбор.
Бело-голубые уступали со счетом 0:2 уже к 16-й минуте — дублем отметился Георгий Николов. На 21-й минуте отставание в счете сократил Федор Смолов, а на 45-й с пенальти отличился Хорхе Карраскаль. Победный гол на 90-й минуте забил 19-летний форвард Александр Чупаев.
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
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|
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|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
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|
Балтика – Сочи
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|14
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Квинси Промес
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