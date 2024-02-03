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3 февраля, 14:46

Дубли Лисаковича и Энрикеса принесли «Балтике» победу над «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» в товарищеском матче обыграла «Акрон» — 5:3.

Команды сыграли во время сбора в Турции. Матч прошел в формате трех таймов по 45 минут.

Дублями за калининградцев отметились Виталий Лисакович и Анхело Энрикес. Еще один мяч на счету Кристияна Бистровича.

За тольяттинцев дубль оформил Андрес Понсе. Один гол забил Абу-Саид Эльдарушев.

Товарищеский матч

«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 5:3

Голы: Понсе, 19 (0:1), Лисакович, 25 (1:1), Понсе, 26 (1:2), Энрикес, 33 (2:2), Лисакович, 55 (3:2), Энрикес, 60 (4:2), Бистрович, 65 (5:2), Эльдарушев, 93 (5:3)

«Балтика»: Латышонок (Коновалов, 73), Жиров (Маляров, 90+1), Радмановац (Остоич, 90+1), Андраде (Горбачев, 90+1), Кузьмин (Исик, 76), Аванесян (Вершинин, 90+1), Ковалев (Фернандес, 68), Лазарев (Пряхин, 68), Бистрович (Арбузов, 76), Энрикес (Терещук, 76), Лисакович (Козлов, 68).

«Акрон»: Волков (Сангаре, 67), Ходжаниязов (Конюхов, 67), Данилкин (Алехин, 67), Килин (Попов, 67), Чудин (Песегов, 67), Савичев (Галкин, 67), Глушков (Пестряков, 67), Галоян (Макаров, 67), Данилин (Погосов, 67), Димоски (Эльдарушев, 67), Понсе (Барт, 67).

3 февраля. Белек. Стадион «Club Mega Saray«.

Футбол
ФК Акрон
ФК Балтика
Виталий Лисакович
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
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6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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