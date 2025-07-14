«Динамо» — «Балтика»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Динамо» и «Балтика» сыграют матч-открытие в рамках 1-го тура чемпионата России-2025/26 в пятницу, 18 июля. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

18 июля 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Балтика» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча РПЛ в прямом эфире пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 20.00 мск, за 30 минут до стартового свистка. Кроме того, матч-открытие можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального ТВ по платной подписке).

«Динамо» в сезоне РПЛ-2024/25 финишировало пятым с 56 очками. «Балтика» — победитель первой лиги, клуб из Калининграда набрал 69 очков в 34 турах и напрямую вышел в премьер-лигу.