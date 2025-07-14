«Локомотив» объявил об уходе Михаила Щетинина в дзержинский «Арсенал»

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин перешел в дзержинский «Арсенал», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с белорусским клубом содержит опцию обратного выкупа.

20-летний хавбек является воспитанником «Локомотива». Он провел за основную команду 8 матчей. В прошедшем сезоне Щетинин на правах аренды выступал за воронежский «Факел».