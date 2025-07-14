Суд рассмотрит дело о банкротстве «Химок» 27 августа

Слушание по заявлению налоговой инспекции, требующей признать футбольный клуб «Химки» банкротом, назначено на 27 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы арбитражного суда Москвы.

«Химки» запустили процедуру банкротства в начале июня. Основанием для подачи заявления стал долг клуба перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

«Химки» заняли 12-е место в чемпионате России-2024/25, однако клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успел подать заявку на лицензию для выступления в первой лиге. Позже команда объявила о приостановке деятельности.