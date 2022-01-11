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Суд оштрафовал ЦСКА на 150 тысяч рублей по итогам матча с тульским «Арсеналом»

16:12
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Савеловский суд Москвы оштрафовал ЦСКА за несоблюдение правил для болельщиков.

«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 11.01.2022 АО ПФК ЦСКА признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст 20. 32 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей», — сказал пресс-секретарь суда «Чемпионату».

ЦСКА наказан из-за болельщиков, находившихся на VIP-трибуне в матче Тинтькофф чемпионата России с «Арсеналом», который состоялся 11 декабря (2:0). Из-за технических работ на «ВЭБ Арене» зрители не должны были допускаться в VIP-зону. Однако они там были.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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