«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин забил гол и удвоил преимущество хозяев

«Динамо» забило второй мяч в матче против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ — 2:0.

На 49-й минуте отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Этот гол стал вторым для игрока в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.