На 43-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» арбитр Сергей Лапочкин правильно назначил пенальти в ворота хозяев поля, но ошибочно показал их защитнику Морозову желтую, а не красную карточку.

Судья посчитал, что достаточно вынести нарушителю предупреждение за задержку соперника. Между тем игрок «Ахмата» в момент фола контролировал мяч и мог убежать один на один с вратарем. Значит, есть основания утверждать, что Морозов, не пытаясь сыграть в мяч, лишил грозненского футболиста явной возможности забить гол. В таком случае динамовца следовало удалить. (Александр Бобров)

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