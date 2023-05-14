«Динамо» — «Ахмат»: Москалев ошибочно не удалил игрока гостей

На 78-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» (0:3) арбитр Владимир Москалев ошибочно не остановил игру и не удалил с поля Марата Быстрова с показом красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол. Рефери, находившийся в хорошей позиции, продолжил встречу.

«Динамо» — «Ахмат».

«Динамо» — «Ахмат».

Судья не изменил своего решения и после вмешательства видеоассистентов Владислава Безбородова и Ильи Елеференко. Они провели проверку и предложили арбитру посмотреть несколько повторов момента с разных ракурсов. Но и тогда рефери не применил дисциплинарную санкцию.

«Динамо» — «Ахмат».

«Динамо» — «Ахмат».

В том эпизоде Быстров сделал движение левой рукой и прервал передачу динамовцу Ярославу Гладышеву, выбегавшему один на один с вратарем. По всей видимости, ВАР и АВАР таким образом оценили случившееся. Но Москалев с ними не согласился.