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Шитов заявил, что ему сложно оценить игру «Крылья Советов» — «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Сложно оценивать игру. Мы старались. Было очень обидно только выйти из подтрибунки и сразу пропустить гол. В основном, смотрелись неплохо, бились. Наверное, не хватило последней передачи или острого открывания. Во втором тайме силы кончались? Да, сложно было, не имея такой практики, играть 90 минут. Всю неделю мы играли в паре, и как видно, это дало свои плоды. В моменте с голом я кинул взгляд, увидел, что он забегает. Единственный шанс, наверное, был только пяткой покатить. Установка была играть на разворотах, искать зоны между крайними и центральными защитниками. В каких-то моментах удавалось, в каких-то — нет. Они хорошо перестраивались, добегали», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й позиции, имея в активе 26 баллов. Напомним, что чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/shitov-ob-igre-protiv-lokomotiva-ochen-obidno-tolko-vyiti-iz-podtribunki-i-srazu-propustit-gol-251024/
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Шитов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
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