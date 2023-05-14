Шитов заявил, что ему сложно оценить игру «Крылья Советов» — «Локомотив»

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался о матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Сложно оценивать игру. Мы старались. Было очень обидно только выйти из подтрибунки и сразу пропустить гол. В основном, смотрелись неплохо, бились. Наверное, не хватило последней передачи или острого открывания. Во втором тайме силы кончались? Да, сложно было, не имея такой практики, играть 90 минут. Всю неделю мы играли в паре, и как видно, это дало свои плоды. В моменте с голом я кинул взгляд, увидел, что он забегает. Единственный шанс, наверное, был только пяткой покатить. Установка была играть на разворотах, искать зоны между крайними и центральными защитниками. В каких-то моментах удавалось, в каких-то — нет. Они хорошо перестраивались, добегали», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й позиции, имея в активе 26 баллов. Напомним, что чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».