Семенов: «Мотивация? Занять пятое место. Мы идем к этому от игре к игре»

Капитан «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал победный матч 27-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

— Мы еще не использовали очень много моментов. Работаем на тренировках и наш труд вознаграждается. «Динамо» нас сегодня ничем не удивило. Команда не на ходу.

— Какая у вас мотивация?

— Занять пятое место. Мы идем к этому от игре к игре.

— А третье место?

— До третьего места далеко. В следующем сезоне надо доказывать.

— Вы думаете, что если сейчас были бы еврокубки, то вы бы в них попали?

— Было бы шикарно, конечно. Но что есть, то есть.

Футболист также прокомментировал желтую карточку, полученную в этом матче. Из-за нее он не сможет принять участия в матче 28-го тура с «Химками».

— Принципиально отправить Талалаева в ФНЛ? Очень расстроен, что не сыграю. Не понимаю, как получил желтую карточку. У нас есть желание победить «Химки». У нас есть желание победить «Химки» и лично победить Талалаева.

«Ахмат» идет на 5-м месте, имея в активе 46 баллов.