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«Динамо» — «Ахмат»: Каборе получил две желтых карточки за четыре минуты и покинул поле

15:23
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Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе удален в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

На 57-й минуте встречи хавбек сфолил возле чужой штрафной и был наказан желтой карточкой. Спустя 4 минуты Каборе вместо мяча попал по ноге Конраду Михаляку, и арбитр показал ему вторую желтую.

Динамо — Ахмат

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