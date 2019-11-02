Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе удален в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

На 57-й минуте встречи хавбек сфолил возле чужой штрафной и был наказан желтой карточкой. Спустя 4 минуты Каборе вместо мяча попал по ноге Конраду Михаляку, и арбитр показал ему вторую желтую.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр