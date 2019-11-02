«Динамо» — «Ахмат»: Каборе получил две желтых карточки за четыре минуты и покинул поле
15:23
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе удален в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».
На 57-й минуте встречи хавбек сфолил возле чужой штрафной и был наказан желтой карточкой. Спустя 4 минуты Каборе вместо мяча попал по ноге Конраду Михаляку, и арбитр показал ему вторую желтую.
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