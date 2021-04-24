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Тренер «Рубина» Слуцкий рассказал, сможет ли Хвича сыграть в этом сезоне

11:36
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 24 апреля в интервью клубной пресс-службе рассказал о восстановлении полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

«Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев в Twitter.

У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

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