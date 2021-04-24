Тренер «Рубина» Слуцкий рассказал, сможет ли Хвича сыграть в этом сезоне
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 24 апреля в интервью клубной пресс-службе рассказал о восстановлении полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.
«Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев в Twitter.
У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.
? Леонид Слуцкий — о восстановлении Хвичи:— «Рубин» Казань (@fcrk) April 24, 2021
«Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть». pic.twitter.com/uaXzrNAIKs
В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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