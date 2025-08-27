В «Локомотиве» назвали фейком информацию о запрете на трансферы легионеров

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал новость о том, что спортивному блоку клуба запрещено подписывать иностранных футболистов.

«Каждый день появляется «интересная» информация, являющаяся очередным фейком. Что могу сказать — спасибо за внимание к клубу, в частности, к работе нашего спортивного блока», — цитирует Нагорных ТАСС.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что руководство железнодорожников запретило спортивному блоку подписывать иностранных футболистов до конца трансферного окна. Отмечалось, спортивный блок рассматривает только россиян и игроков из СНГ.