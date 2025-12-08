Детский тренер Батракова назвал две европейские команды, в которых полузащитник сможет заиграть

Андрей Нагибин, тренер Алексея Батракова в Академии «Локомотива», в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем игрока.

«Ему подходит тренерский стиль Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» — клубы, которые играют в хороший футбол, основанный на контроле мяча и быстрых контратаках, а мы знаем, что Алексей выделяется как раз быстротой мышления при работе с мячом. Думаю, что в этих клубах он мог бы в перспективе смотреться достаточно органично. Но нельзя забывать про его мечту — играть в «Барселоне». Поэтому «Барселона» — тот клуб, который по стилю игры и по его игровым качествам тоже вполне может подойти», — сказал Нагибин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

Контракт 20-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Руслан Ботвенко