Галицкий получил награду РПЛ за вклад в развитие российского футбола

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий получил награду за вклад в развитие отечественного футбола.

Специальный приз, учрежденный клубами РПЛ, бизнесмену лично вручил президент лиги Александр Алаев.

«Краснодар» был основан Галицким в феврале 2008 года. По итогам сезона-2024/25 клуб впервые в истории стал победителем чемпионата России.

После 18 туров сезона-2025/26 «быки» с 40 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.