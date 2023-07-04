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Деспотович: «В Слуцком больше женского, чем мужского. В «Рубине» со мной поступили, как девочки»

Деспотович заявил, что в Слуцком больше женского, чем мужского
Иван Торопцев
Корреспондент
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Джордже Деспотович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому и экс-спортивному директору клуба Олегу Яровинскому.

«Какие у меня сейчас отношения с Яровинским? Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения. Я о Слуцком ничего плохого не говорил — а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.
Я правду сказал и не боюсь ее. Правда — самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий — это на 70 процентов девушка, на 30 — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года по январь 2022 года. Под руководством Слуцкого форвард забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за казанцев.

30 января 2022 года «Рубин» объявил о расторжении контракта с Деспотовичем по обоюдному согласию сторон. Спустя несколько дней форвард перешел в тульский «Арсенал», за который выступает до сих пор.

Леонид Слуцкий тренировал «Рубин» в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством вылетела из РПЛ в Первую лигу.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким и покинул клуб в январе 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-despotovich-o-slutskom-v-nem-bolshe-zhenskogo-chem-muzhskogo-so-mnoy-v-rubine-postupili-kak-devochki
Джордже Деспотович
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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