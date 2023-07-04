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Адамов — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «У нас есть другие игроки, бразильчик Ду Кейрос, например»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что думает о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из команды.

«Вендел очень сильный игрок. Один из лучших на своей позиции в чемпионате. Конечно, его возможный уход повлияет. Но, если что, у нас есть другие игроки. Вот, новенький бразильчик Ду Кейрос, например. Он очень хороший игрок. Еще и Коваленко взяли», — цитирует Адамова Metaratings.ru.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/adamov-o-vozmozhnom-ukhode-vendela-u-nas-est-drugie-igroki-brazilchik-du-keiros-naprimer-263433/
Арсен Адамов
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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