Адамов — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «У нас есть другие игроки, бразильчик Ду Кейрос, например»
Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что думает о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из команды.
«Вендел очень сильный игрок. Один из лучших на своей позиции в чемпионате. Конечно, его возможный уход повлияет. Но, если что, у нас есть другие игроки. Вот, новенький бразильчик Ду Кейрос, например. Он очень хороший игрок. Еще и Коваленко взяли», — цитирует Адамова Metaratings.ru.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.
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