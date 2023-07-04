Аршавин: «Пиняев мне напоминает Криштиану Роналду»
Аршавин сравнил Пиняева с Криштиану Роналду
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, все равно главное — это скорость, летит подобно ракете. Я бы его не сравнивал с собой, он мне напоминает Криштиану Роналду», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «ТакойФутбол».
18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.
По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.
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5
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
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