Аршавин: «Пиняев мне напоминает Криштиану Роналду»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, все равно главное — это скорость, летит подобно ракете. Я бы его не сравнивал с собой, он мне напоминает Криштиану Роналду», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «ТакойФутбол».

18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.