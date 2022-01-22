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Иван Игнатьев переходит в «Крылья Советов»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Иван Игнатьев.
Фото Instagram

По информации «СЭ», «Рубин» и «Крылья Советов» договорились об аренде Ивана Игнатьева. Форвард перейдет в самарский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему игроку проявлял «Нижний Новгород», но сам футболист отказался от перехода в команду, которая борется за выживание.

С 2019 года Игнатьев выступает за «Рубин». В этом сезоне он сыграл в девяти матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Иван Игнатьев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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