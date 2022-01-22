Иван Игнатьев переходит в «Крылья Советов»

По информации «СЭ», «Рубин» и «Крылья Советов» договорились об аренде Ивана Игнатьева. Форвард перейдет в самарский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему игроку проявлял «Нижний Новгород», но сам футболист отказался от перехода в команду, которая борется за выживание.

С 2019 года Игнатьев выступает за «Рубин». В этом сезоне он сыграл в девяти матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.