Унизительные слова Кокорина про РПЛ — просто позор. У нас отличный чемпионат
Уникальное качество Александра Кокорина — генерировать заголовки, вызывающие приступы испанского стыда.
После освобождения форварда из колонии мы узнали, что «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть в тюрьме».
Затем услышали, что заиграть в серии А помешал главный тренер «Фиорентины»:
«Объективно на последнем сборе я был лучшим. Я должен был начинать сезон, но он [Винченцо Итальяно] стал настолько мразью, что купил двух новых нападающих. Пока они наберут форму, просто поставь меня, да или нет — а он поставил нового нападающего, которого купил неделю назад».
И, наконец, дождались экспертной оценки уровня РПЛ — в подкасте Федора Смолова, который тоже поучаствовал в диалоге.
— Чемпионат [сейчас], честно тебе скажу...
— Слушай, чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться.
— Я думаю, что даже раньше инерция началась, но в 2019 году еще не так все плохо было.
— Не так плохо, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?
Сразу зафиксируем: для меня Федор Смолов в роли интервьюера — одно из главных медиаоткрытий последних лет. Но брюзжание в духе «раньше было лучше» (оно есть в каждом выпуске подкаста) уже надоедает. И звучит нелепо.
Во-первых, так говорили всегда: за неделю до старта ЧМ-2018, когда сборную заранее похоронили. После Марибора, который воспринимался очень остро на фоне вспышки в 2008-м. В 2002-м, когда Россия не вышла из группы с Тунисом, Бельгией и Японией. Да после каждого провала: в 99-м, в 80-е и так далее.
Во-вторых, такую риторику могут поддержать фигуры уровня Карпина и Мостового, Аленичева, Аршавина или Головина — им как минимум есть с чем сравнивать и чем гордиться. Но точно не Кокорин. Человек ни разу в карьере не забил больше 10 голов за сезон в России, стал антирекламой наших футболистов в Италии и в 31 год уехал в чемпионат Кипра, где состав самого дорогого клуба уступает по стоимости заявке «Крыльев Советов». А обойма «Ариса» дешевле, чем состав «Химок» и «Акрона».
В-третьих, у нас отличный чемпионат! С интригой, вспышками Батракова и Глушенкова, продажами в «ПСЖ», ПАОК, «Аталанту» и «Сосьедад». И качественными легионерами — из-за которых, к слову, тот же Смолов практически не играет. Как и звезда «Ариса» Шуманский в ЦСКА. А Кокорин давно не фигурирует даже в шорт-листах ведущих клубов.
Я с удовольствием смотрю минимум 80 процентов матчей в каждом туре и реально жду возобновления сезона. И большинство из вас, уверен, тоже.
Но с Кипра, конечно, виднее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3