Сербский «Спартак» готов предоставить стадион российским командам в качестве нейтрального поля

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович заявил «СЭ», что клуб готов предоставить стадион российским командам для международных матчей в качестве нейтральной арены.

«Конечно, мы готовы предоставить свой стадион для российских команд. Двери нашей арены всегда открыты. Мы всегда будем поддерживать российских футболистов и российские клубы. Наш клуб готов оказать любую поддержку нашим российским братьям», — сказал Симович «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что одним из этапов возвращения российских команд на международную арену может быть игра на нейтральных полях.

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.