Депутат Игорь Лебедев: «Очень жаль, что «Зенит» выигрывает «Сочи»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата между «Сочи» и «Зенитом». Команда из Санкт-Петербурга одержала волевую победу со счетом 2:1.
«Очень жаль, что «Зенит» выигрывает «Сочи». Учитывая этот результат, думаю, «Локомотив» может побороться только за вторую путевку в Лигу Чемпионов», — сказал Лебедев «СЭ».
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю