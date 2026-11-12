Кучеров оформил хет-трик после новостей об уходе из «Тампы». Россиянин стал героем разгрома «Баффало»

Все его шайбы уместились в один период.

НХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 03:30. KeyBank Center (Баффало) Баффало Тампа-Бэй

После появления новостей о запросе Никиты Кучерова на обмен из «Тампы» у россиянина куда-то пропали голы. За четыре встречи он отправил в ворота соперников всего одну шайбу — отличился в овертайме при игре в большинстве в матче с «Миннесотой». Более того, две игры (с «Чикаго» и «Виннипегом») прошли вообще без его очков.

Казалось, что «Болтс» справятся без голов россиянина и во встрече с «Баффало». Еще в первом периоде «молнии» завладели преимуществом благодаря шайбам Скотта Сабурина и Джона Карлсона. Примечательно, что между их голами прошло всего 49 секунд.

Во втором игровом отрезке Брэндон Хагель и Янни Гурд довели счет до крупного — 4:0. Упускать такое преимущество в принципе нельзя. Однако хоккеисты «Баффало» были, разумеется, иного мнения.

Сначала Джошуа Доан воспользовался удалением Ильи Михеева за грубость. У 24-летнего форварда огромные проблемы с результативностью в этом сезоне — всего 5 (4+1) очков за 18 матчей.

Вскоре отставание «Сэйбрз» сократил Джейсон Закер. А на старте третьего периода еще одну шайбу забросил Тэйдж Томпсон — 3:4.

Показалось, что грядет камбэк. Но тут в дело вступил Кучеров. Он убежал один на один с голкипером «Баффало» уже через минуту после гола Томпсона и вернул преимущество в две шайбы. После этого хозяева сменили вратаря.

Затем россиянин продемонстрировал свой прекрасный бросок в одно касание: Никита открылся в правом круге вбрасывания, получил пас от Карлсона и прошил Колтена Эллиса.

Закрепил все это россиянин еще одной шайбой в большинстве, оформив свой восьмой хет-трик в НХЛ. Но даже на этом он не остановился. Через минуту после третьего гола Никита сделал ассист на Хагеля. Теперь на его счету 26 (8+18) очков в 18 матчах. В списке лучших бомбардиров лиги форвард «Лайтнинг» пока лишь на 11-м месте. От привычной позиции в топ-3 его отделяют шесть баллов.

«Тампа» тоже чувствует себя уверенно. У команды 26 очков и третье место в Восточной конференции. Лучше дела идут только у «Бостона» (27) и «Каролины» (30). Пока «молнии» уверенно держатся в зоне плей-офф. Тем не менее вопрос о будущем российского форварда висит в воздухе. И его точно надо как-то решать.