Кучеров оформил хет-трик после новостей об уходе из «Тампы». Россиянин стал героем разгрома «Баффало»
После появления новостей о запросе Никиты Кучерова на обмен из «Тампы» у россиянина куда-то пропали голы. За четыре встречи он отправил в ворота соперников всего одну шайбу — отличился в овертайме при игре в большинстве в матче с «Миннесотой». Более того, две игры (с «Чикаго» и «Виннипегом») прошли вообще без его очков.
Казалось, что «Болтс» справятся без голов россиянина и во встрече с «Баффало». Еще в первом периоде «молнии» завладели преимуществом благодаря шайбам Скотта Сабурина и Джона Карлсона. Примечательно, что между их голами прошло всего 49 секунд.
Во втором игровом отрезке Брэндон Хагель и Янни Гурд довели счет до крупного — 4:0. Упускать такое преимущество в принципе нельзя. Однако хоккеисты «Баффало» были, разумеется, иного мнения.
Сначала Джошуа Доан воспользовался удалением Ильи Михеева за грубость. У 24-летнего форварда огромные проблемы с результативностью в этом сезоне — всего 5 (4+1) очков за 18 матчей.
Вскоре отставание «Сэйбрз» сократил Джейсон Закер. А на старте третьего периода еще одну шайбу забросил Тэйдж Томпсон — 3:4.
Показалось, что грядет камбэк. Но тут в дело вступил Кучеров. Он убежал один на один с голкипером «Баффало» уже через минуту после гола Томпсона и вернул преимущество в две шайбы. После этого хозяева сменили вратаря.
Затем россиянин продемонстрировал свой прекрасный бросок в одно касание: Никита открылся в правом круге вбрасывания, получил пас от Карлсона и прошил Колтена Эллиса.
Закрепил все это россиянин еще одной шайбой в большинстве, оформив свой восьмой хет-трик в НХЛ. Но даже на этом он не остановился. Через минуту после третьего гола Никита сделал ассист на Хагеля. Теперь на его счету 26 (8+18) очков в 18 матчах. В списке лучших бомбардиров лиги форвард «Лайтнинг» пока лишь на 11-м месте. От привычной позиции в топ-3 его отделяют шесть баллов.
«Тампа» тоже чувствует себя уверенно. У команды 26 очков и третье место в Восточной конференции. Лучше дела идут только у «Бостона» (27) и «Каролины» (30). Пока «молнии» уверенно держатся в зоне плей-офф. Тем не менее вопрос о будущем российского форварда висит в воздухе. И его точно надо как-то решать.
|Столичный дивизион
|И
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|1
|Каролина
|21
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|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
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|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
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|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Монреаль
|20
|12
|8
|28
|3
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Нэшвилл
|20
|11
|9
|27
|3
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Юта
|21
|10
|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|22
|9
|13
|20
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|21
|3
|18
|7
|16.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|2 : 5
|16.11
|04:00
|Даллас – Флорида
|2 : 1 ОТ
|16.11
|04:00
|Анахайм – Калгари
|6 : 1
|16.11
|05:00
|Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|16.11
|05:00
|Вегас – Ванкувер
|- : -