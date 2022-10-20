Депутат Терюшков рассказал, как на клубы РПЛ повлияет введение в регионах РФ «среднего уровня реагирования»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, как на клубы РПЛ повлияет введение «среднего уровня реагирования» в нескольких регионах России.

— Нет вероятности, что через какое-то время «Краснодару», «Ростову» и «Факелу» придется играть на стадионах в других городах или регионах?

— Все будет зависеть от уровня угроз безопасности. Если потребуются дополнительные меры, то они могут быть предприняты. Не исключаю этого. На сегодняшний день речи о переезде этих клубов или выступлениях на нейтральных стадионах не идет, — цитирует парламентария «РБ Спорт».

Напомним, в феврале Росавиация ввела режим ограничений полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ.