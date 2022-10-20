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Сегодня, 19:16

Депутат Терюшков рассказал, как на клубы РПЛ повлияет введение в регионах РФ «среднего уровня реагирования»

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, как на клубы РПЛ повлияет введение «среднего уровня реагирования» в нескольких регионах России.

— Нет вероятности, что через какое-то время «Краснодару», «Ростову» и «Факелу» придется играть на стадионах в других городах или регионах?
— Все будет зависеть от уровня угроз безопасности. Если потребуются дополнительные меры, то они могут быть предприняты. Не исключаю этого. На сегодняшний день речи о переезде этих клубов или выступлениях на нейтральных стадионах не идет, — цитирует парламентария «РБ Спорт».

Напомним, в феврале Росавиация ввела режим ограничений полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-alaev-uzhe-sejchas-dolzhen-produmat-gde-eshhyo-smogut-igrat-rostov-krasnodar-i-fakel/
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
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Ахмат – Торпедо
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24.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

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Сочи

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