Пивоваров оценил форму Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника клуба Арсена Захаряна после сорвавшегося трансфера в лондонский «Челси».
— Есть мнение, что Арсен Захарян после истории с «Челси» сдал, будто менее мотивирован.
— Мне кажется, он бьется на поле каждую минуту.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».
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|
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|
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|4
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|
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|
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|6
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|
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|
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|13
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|3
|7
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|12
|
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|1
|8
|4
|16-23
|11
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15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
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|13
|1
|3
|9
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|2
|
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Сочи
|3
|1
|1
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