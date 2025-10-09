Свищев рассказал, что дело Клаудиньо находится в проработке Генпрокуратуры: «Идут следственные действия»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, что Генеральная прокуратура продолжает работу по высказываниям экс-хавбека «Зенита» Клаудиньо.

«Вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке, — цитирует ТАСС Свищев. — Идут следственные действия, все идет в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения».

5 сентября стало известно, что после обращения Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России.