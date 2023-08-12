Денисов — о поражении от «Урала»: «Переживать некогда, нужно делать выводы и двигаться вперед»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о поражении от «Урала» (2:3) в 4-м туре РПЛ.

«Неудачи тяжело принимать не только болельщикам, но и нам. Мы тоже очень расстроены вчерашней игрой. Но переживать в профессиональном спорте некогда. Нужно делать выводы и двигаться вперед. Тем более впереди важнейшая игра с «Зенитом». Работать, работать и еще раз работать!» — написал Денисов в Telegram-канале.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом» 20 августа. «Урал» встретится с «Балтикой» на день раньше.