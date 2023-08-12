Панченко считает, что «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне

Спортивный директор СКА-Ростов Виктор Панченко заявил, что в пятом туре РПЛ «Спартак» не обыграет «Зенит».

«Является ли «Спартак» фаворитом в матче пятого тура с «Зенитом»? А что тут думать, «Зенит» их обыграет и все. В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом, однозначно. Поэтому красно-белые и «Зенит» не обыграют. Могу даже счет сказать. Я бы поставил на 2:0 в пользу «Зенита», — приводит слова Панченко Legalbet.

«Спартак» не может обыграть «Зенит» с 27 ноября 2017 года — тогда московский клуб выиграл 3:1 в рамках чемпионата России.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Зенит» — на восьмом месте (4 очка), но имеет матч в запасе.