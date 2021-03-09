Денис Макаров оценил шансы «Рубина» на попадание в еврокубки

Нападающий «Рубина» Денис Макаров рассказал, может ли казанский клуб бороться за еврокубки.

— Эйфории после победы над «Зенитом» нет?

— Команда серьезно отнесется к следующим играм. У нас два очень важных матча с «Уфой» и «Химками» до паузы на сборные. Команда на них настроится по-максимуму.

— Осенью после поражения от «Спартака» в первом круге ты говорил, что «Рубин» сильнее красно-белых, что будет бороться за еврокубки. Сегодня психологически пришло понимание, что вы реально можете это сделать?

— Да, мы еще на сборах были готовы к этому. Реально настраивались на победу против «Спартака» и «Зенита». Понимали, что можем это сделать и бороться за выход в Европу. Команда очень настроена на это. Каждый в «Рубине» хочет выигрывать и подниматься в таблице. Это самое важное: ребята верят и отдают все силы.

— Как оценишь календарь? Впереди «Ростов», «Сочи», «Краснодар» и «Динамо» — прямые конкуренты.

— Да, смотрел расписание. Вся борьба за еврокубки для нас еще впереди. Предстоят серьезные встречи, где мы должны показать, что «Рубин» — правда сильная команда, которая готова к решать серьезные задачи.

После 21 тура чемпионата России «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

(Владислав Зимагулов)

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