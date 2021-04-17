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«Ахмат» повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти

16:15
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В матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ «Ахмат» — «Химки» (3:1) нападающий хозяев Владимир Ильин на 33-й минуте встречи не смог реализовать пенальти — удар парировал Илья Лантратов. Это был 10-й одиннадцатиметровый, пробитый грозненцами в этом розыгрыше чемпионата России и пятый — не реализованный.

У Ильина это уже второй промах с точки, а еще по разу не смогли переиграть голкиперов Андрес Понсе, Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша.

Пенальти «Ахмата» в чемпионате России-2020/21

Дата

Игрок

Соперник

Вратарь

Итог

19.08.2020

Андрес Понсе

Ротор — 3:1 (д)

Александр Довбня

Мимо

22.08.2020

Владимир Ильин

Химки — 2:1 (г)

Илья Лантратов

Гол

27.09.2020

Бернард Бериша

Урал — 2:0 (д)

Илья Помазун

Гол

27.09.2020

Владимир Ильин

Урал — 2:0 (д)

Илья Помазун

Вратарь

04.10.2020

Георгий Мелкадзе

Рубин — 1:1 (г)

Юрий Дюпин

Гол

18.10.2020

Георгий Мелкадзе

Ростов — 0:3 (г)

Сергей Песьяков

Вратарь

25.10.2020

Бернард Бериша

Уфа — 3:1 (д)

Александр Беленов

Гол

21.11.2020

Бернард Бериша

Зенит — 2:2 (д)

Михаил Кержаков

Гол

07.12.2020

Бернард Бериша

Сочи — 0:2 (г)

Сослан Джанаев

Вратарь

17.04.2021

Владимир Ильин

Химки — 3:1

Илья Лантратов

Вратарь

По количеству пробитых пенальти в этом сезоне «Ахмат» вышел на первое место, опередив «Зенит» и «Спартак», футболисты которых по девять раз подходили к одиннадцатиметровой отметке. Что касается не реализованных пенальти, то грозненцы тоже первые — у команды Сергея Семака, занимающей второе место по этому показателю, четыре неудачные попытки.

Лидеры по пробитым пенальти в чемпионате России-2020/21

Команда

Пробито пенальти

Не реализовано

% реализации

Ахмат

10

5

50,00

Зенит

9

4

55,56

Спартак

9

2

77,78

ЦСКА

8

2

75,00

Динамо

8

0

100

«Ахмат» близок к тому, чтобы установить антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти. Уже сейчас команда Андрея Талалаева повторила худший результат — ранее по пять промахов было только у «Алании» в 1997 году и «Ротора» в 2000-м. (Денис Аль-Юсифи)

Сезон

Команда

Пробито пенальти

Не реализовано

% реализации

2000

Ротор

9

5

44,44

2020/21

Ахмат

10

5

50,00

1997

Алания

11

5

54,54

2016/17

Уфа

5

4

20,00

2013/14

Крылья Советов

6

4

33,33

1997

КАМАЗ

7

4

42,85

2019/20

ЦСКА

7

4

42,85

1992

Динамо Ст

8

4

50,00

1993

Океан

8

4

50,00

1999

Ротор

8

4

50,00

2000

Черноморец

8

4

50,00

2002

Алания

8

4

50,00

2009

Спартак Нч

8

4

50,00

2019/20

Краснодар

8

4

50,00

2020/21

Зенит

9

4

55,56

1996

Алания

10

4

60,00

1996

Черноморец

12

4

66,67

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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