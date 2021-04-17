«Ахмат» повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти

В матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ «Ахмат» — «Химки» (3:1) нападающий хозяев Владимир Ильин на 33-й минуте встречи не смог реализовать пенальти — удар парировал Илья Лантратов. Это был 10-й одиннадцатиметровый, пробитый грозненцами в этом розыгрыше чемпионата России и пятый — не реализованный.

У Ильина это уже второй промах с точки, а еще по разу не смогли переиграть голкиперов Андрес Понсе, Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша.

Пенальти «Ахмата» в чемпионате России-2020/21

Дата Игрок Соперник Вратарь Итог 19.08.2020 Андрес Понсе Ротор — 3:1 (д) Александр Довбня Мимо 22.08.2020 Владимир Ильин Химки — 2:1 (г) Илья Лантратов Гол 27.09.2020 Бернард Бериша Урал — 2:0 (д) Илья Помазун Гол 27.09.2020 Владимир Ильин Урал — 2:0 (д) Илья Помазун Вратарь 04.10.2020 Георгий Мелкадзе Рубин — 1:1 (г) Юрий Дюпин Гол 18.10.2020 Георгий Мелкадзе Ростов — 0:3 (г) Сергей Песьяков Вратарь 25.10.2020 Бернард Бериша Уфа — 3:1 (д) Александр Беленов Гол 21.11.2020 Бернард Бериша Зенит — 2:2 (д) Михаил Кержаков Гол 07.12.2020 Бернард Бериша Сочи — 0:2 (г) Сослан Джанаев Вратарь 17.04.2021 Владимир Ильин Химки — 3:1 Илья Лантратов Вратарь

По количеству пробитых пенальти в этом сезоне «Ахмат» вышел на первое место, опередив «Зенит» и «Спартак», футболисты которых по девять раз подходили к одиннадцатиметровой отметке. Что касается не реализованных пенальти, то грозненцы тоже первые — у команды Сергея Семака, занимающей второе место по этому показателю, четыре неудачные попытки.

Лидеры по пробитым пенальти в чемпионате России-2020/21

Команда Пробито пенальти Не реализовано % реализации Ахмат 10 5 50,00 Зенит 9 4 55,56 Спартак 9 2 77,78 ЦСКА 8 2 75,00 Динамо 8 0 100

«Ахмат» близок к тому, чтобы установить антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти. Уже сейчас команда Андрея Талалаева повторила худший результат — ранее по пять промахов было только у «Алании» в 1997 году и «Ротора» в 2000-м. (Денис Аль-Юсифи)