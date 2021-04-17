«Ахмат» повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти
В матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ «Ахмат» — «Химки» (3:1) нападающий хозяев Владимир Ильин на 33-й минуте встречи не смог реализовать пенальти — удар парировал Илья Лантратов. Это был 10-й одиннадцатиметровый, пробитый грозненцами в этом розыгрыше чемпионата России и пятый — не реализованный.
У Ильина это уже второй промах с точки, а еще по разу не смогли переиграть голкиперов Андрес Понсе, Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша.
Пенальти «Ахмата» в чемпионате России-2020/21
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Вратарь
|
Итог
|
19.08.2020
|
Андрес Понсе
|
Ротор — 3:1 (д)
|
Александр Довбня
|
Мимо
|
22.08.2020
|
Владимир Ильин
|
Химки — 2:1 (г)
|
Илья Лантратов
|
Гол
|
27.09.2020
|
Бернард Бериша
|
Урал — 2:0 (д)
|
Илья Помазун
|
Гол
|
27.09.2020
|
Владимир Ильин
|
Урал — 2:0 (д)
|
Илья Помазун
|
Вратарь
|
04.10.2020
|
Георгий Мелкадзе
|
Рубин — 1:1 (г)
|
Юрий Дюпин
|
Гол
|
18.10.2020
|
Георгий Мелкадзе
|
Ростов — 0:3 (г)
|
Сергей Песьяков
|
Вратарь
|
25.10.2020
|
Бернард Бериша
|
Уфа — 3:1 (д)
|
Александр Беленов
|
Гол
|
21.11.2020
|
Бернард Бериша
|
Зенит — 2:2 (д)
|
Михаил Кержаков
|
Гол
|
07.12.2020
|
Бернард Бериша
|
Сочи — 0:2 (г)
|
Сослан Джанаев
|
Вратарь
|
17.04.2021
|
Владимир Ильин
|
Химки — 3:1
|
Илья Лантратов
|
Вратарь
По количеству пробитых пенальти в этом сезоне «Ахмат» вышел на первое место, опередив «Зенит» и «Спартак», футболисты которых по девять раз подходили к одиннадцатиметровой отметке. Что касается не реализованных пенальти, то грозненцы тоже первые — у команды Сергея Семака, занимающей второе место по этому показателю, четыре неудачные попытки.
Лидеры по пробитым пенальти в чемпионате России-2020/21
|
Команда
|
Пробито пенальти
|
Не реализовано
|
% реализации
|
Ахмат
|
10
|
5
|
50,00
|
Зенит
|
9
|
4
|
55,56
|
Спартак
|
9
|
2
|
77,78
|
ЦСКА
|
8
|
2
|
75,00
|
Динамо
|
8
|
0
|
100
«Ахмат» близок к тому, чтобы установить антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти. Уже сейчас команда Андрея Талалаева повторила худший результат — ранее по пять промахов было только у «Алании» в 1997 году и «Ротора» в 2000-м. (Денис Аль-Юсифи)
|
Сезон
|
Команда
|
Пробито пенальти
|
Не реализовано
|
% реализации
|
2000
|
Ротор
|
9
|
5
|
44,44
|
2020/21
|
Ахмат
|
10
|
5
|
50,00
|
1997
|
Алания
|
11
|
5
|
54,54
|
2016/17
|
Уфа
|
5
|
4
|
20,00
|
2013/14
|
Крылья Советов
|
6
|
4
|
33,33
|
1997
|
КАМАЗ
|
7
|
4
|
42,85
|
2019/20
|
ЦСКА
|
7
|
4
|
42,85
|
1992
|
Динамо Ст
|
8
|
4
|
50,00
|
1993
|
Океан
|
8
|
4
|
50,00
|
1999
|
Ротор
|
8
|
4
|
50,00
|
2000
|
Черноморец
|
8
|
4
|
50,00
|
2002
|
Алания
|
8
|
4
|
50,00
|
2009
|
Спартак Нч
|
8
|
4
|
50,00
|
2019/20
|
Краснодар
|
8
|
4
|
50,00
|
2020/21
|
Зенит
|
9
|
4
|
55,56
|
1996
|
Алания
|
10
|
4
|
60,00
|
1996
|
Черноморец
|
12
|
4
|
66,67
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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