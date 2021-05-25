Денис Мацуев отреагировал на критику в адрес нового главного тренера «Спартака» Витории

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение назначить на пост главного тренера красно-белых португальского специалиста Руя Виторию.

«Выиграть несколько раз чемпионат Португалии — непростая задача, — сказал Мацуев «СЭ». — У «Бенфики» тогда были не только трофеи, но и поставлена игра — атакующая, комбинационная. Такой человек всегда по душе спартаковским болельщикам. Мне не нравится, что сейчас люди начинают писать негативные комментарии. Даже если бы Гвардиола возглавил команду, скептики бы нашлись. Руй не обладает такой же импульсивностью, как Тедеско. В этом плане они полные противоположности. Были великие тренеры, которые не выражали свои эмоции. Посмотрим, что из этого будет. Скоро уже Лига чемпионов, будем держать кулачки».

Также Мацуев заявил, что его не напрягают заявления Заремы Салиховой с критикой в адрес португальского специалиста.

«Такой негатив есть всегда. С одной стороны, это может помешать, а с другой — пойти на благо команды. Это не какие-то внутренние противостояния, а достаточно открытые претензии. Меня радует, что сейчас все претензии высказываются открыто. Надеюсь, что благодаря результату перемирие будет достигнуто. Понятно, что сейчас был непростой период поиска тренера. Здорово, что мы знаем некоторые подробности. Главное, чтобы эти конфликты не передались футболистам. Это лишний повод доказать Рую, что в нем не ошиблись. Много раз скептики были уничтожены именно результатом и игрой. Такая «издевка» должна только разозлить тренеров и футболистов», — добавил Мацуев.

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Витория — двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги, чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

(Владимир Пушкарев)