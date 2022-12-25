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Мацуев: «Абаскаль здорово построил команду. Были потрясающие матчи в первой части сезона»

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Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» обратился с пожеланием к любимой команде на 2023 год.

«Только вперед, только победа! Мы видим, что шанс есть. Абаскаль здорово построил команду. Были потрясающие матчи в первой части сезона, когда игра команды радовала глаз. Хочется, чтобы так все развивалось и дальше, все были здоровы, находились в хорошем тонусе, отдохнули сейчас и вперед! Мы ждем наш чемпионат. Нас рано списывать со счетов. Надо верить. Конечно, огромное количество усилий нужно приложить в каждом матче. Мы играем для зрителя, это нельзя забывать. Нельзя играть проходные матчи, нельзя играть вполноги. Нам нужна популяризация футбола, но без качества, отдачи, подготовки этого нельзя добиться. Поднимаем тост за новых талантов, потому что я верю, что они есть и они сверкнут в этом году», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

«Спартак» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 36 очками. Гильермо Абаскаль тренирует красно-белых с июня 2022 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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