Глушаков шуткой ответил на вопрос о будущем чемпионстве «Спартака»: «Выиграют, когда вернут меня»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о словах Артема Дзюбы про «Спартак».



— Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».



— Меня тоже. И Мостового тренером!



— Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?



— Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно. Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть. Но это так, все шутки. (смеется).



Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Красно-белые в последний раз становились чемпионами России в сезоне-2016/17.