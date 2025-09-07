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7 сентября 2025, 19:11

Глушаков шуткой ответил на вопрос о будущем чемпионстве «Спартака»: «Выиграют, когда вернут меня»

Александр Абустин
корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о словах Артема Дзюбы про «Спартак».

— Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».

— Меня тоже. И Мостового тренером!

— Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?

— Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно. Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть. Но это так, все шутки. (смеется).

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Красно-белые в последний раз становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

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Артем Дзюба
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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