Глушаков шуткой ответил на вопрос о будущем чемпионстве «Спартака»: «Выиграют, когда вернут меня»
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о словах Артема Дзюбы про «Спартак».
— Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».
— Меня тоже. И Мостового тренером!
— Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?
— Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно. Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть. Но это так, все шутки. (смеется).
Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Красно-белые в последний раз становились чемпионами России в сезоне-2016/17.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -