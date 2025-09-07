Сычев и Глушаков выступили за назначение Мостового в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренерских навыках Александра Мостового.

Команда «Союз Чемпионов» под руководством Мостового стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол».

— Будущий тренер «Спартака». У человека трофей в очень сложной борьбе! Дайте шанс! У него штаб сумасшедший! Подготовка: в теории силен.

— Команда без легионеров!

Александр Мостовой: — Да!

Денис Глушаков: — Только русские! Мостового в «Спартак»! Ура!