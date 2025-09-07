«Локомотив» победил «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче в Белоруссии — 3:2.

Голы российской команды забили Александр Руденко, Артем Карпукас и Зелимхан Бакаев.

По итогам семи туров «Локомотив» с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После паузы на международные матчи железнодорожники сыграют с «Ахматом» в РПЛ. Игра состоится 13 сентября.

Товарищеский матч

«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — «Локомотив» (Россия) — 2:3 (1:1)

Голы: Шукуров, 20 (1:0). Руденко, 25 (1:1). Бакаев, 47 (1:2). Карпукас, 55 (1:3). Скавпнев, 66 (2:3).