Глушаков объяснил, какой еще вид спорта хочет освоить, кроме футбола: «Умею все, но осталось только это»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал о желании научиться играть в хоккей.

«Нужно еще научиться играть в хоккей. Потому что на коньках тоже не умею кататься. Глушаков умеет все, но осталось только это. Когда получится освоить? Подождите пока, не грузите. Сначала одно, а потом второе и третье», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков известен по выступлениям за «Локомотив» и «Спартак». Вместе с красно-белыми полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул прошлой зимой. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры.