Глушаков рассказал, как учится кататься на лыжах: «Легков сказал: «Буду тренировать тебя, деревяшка»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал о том, как учится кататься на лыжах.

«Лыжи — это хорошо, но футбол лучше. Он легче. Но на лыжах тоже есть свой кайф. Раньше ни разу не катался. Получил удовольствие и хочу дальше продолжать. В этом есть свой драйв. Легков сказал: «Буду тренировать тебя, деревяшка». Когда он меня увидел в первый день, то с ума сошел. Говорит: «Кого я вообще пригласил, как ты поедешь?» А на третий день уже был приятно удивлен, сказал, что в учении я хорош», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков известен по выступлениям за «Локомотив» и «Спартак». Вместе с красно-белыми полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул прошлой зимой. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры.