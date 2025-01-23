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Сегодня, 18:10

Глушаков — об уходе Тавареша и Жозе: «Невелика потеря. Правильно, что «Спартак» с ними расстался»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего «Спартака» Виллиана Жозе и защитника Томаша Тавареша.

«Взяли игроков, которые приехали, но ничем не запомнились, ничего не выиграли и уехали. Невелика потеря. Правильно, что «Спартак» с ними расстался», — сказал Глушаков «СЭ».

23-летний Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

33-летний Жозе играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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