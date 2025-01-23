Инвестора «Химок» Садыгова выпустили из-под домашнего ареста под залог

Как стало известно «СЭ», в четверг, 23 января, главному инвестору «Химок» Туфану Садыгову изменили меру пресечения и сняли домашний арест под залог после заседания Головинского суда по делу о его задержании.

11 декабря 2024 года стало известно, что инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Франка Артиги набрала 16 очков в 18 турах.