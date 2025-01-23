Черчесов: «За границей к нам иногда относятся немного неуважительно»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в колонке для «СЭ» высказал мнение об организации российского футбола.

«Не понимаю и целой эпидемии неприездов латиноамериканских легионеров в команды РПЛ после отпусков. Это и в европейских клубах бывает, но контракты должны выполняться. Не прибыл вовремя на сбор — получи серьезный штраф. У меня в «Спартаке» пару раз такое происходило — люди, расставшись с деньгами, в следующий раз появлялись вовремя.

Говорю сейчас об организации российского футбола в целом. Потому что он как продукт должен быть представлен на уровне. Немало поиграв и поработав за границей тренером, часто пересекался с директорами клубов, менеджерами, агентами, которые делают свою работу и с которыми всегда находил точки соприкосновения, — и есть понимание, как там к нам относятся. Иногда немного неуважительно, так сказал бы. Потому что то, что там табу, у нас можно. Об этом могу рассказать не только я, но и Корнеев, Шалимов, Юран, Слуцкий, Аршавин и другие люди, которые имеют западный опыт», — отметил Черчесов.

Полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.