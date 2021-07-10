Черевченко — о поражении от «Рубина»: «Доволен сегодняшней игрой, кроме результата»
19:32
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Рубина» в товарищеском турнире (0:1).
— Большинство игроков выдержало 90 минут. Доволен сегодняшней игрой, кроме результата.
— Как оцените игру Хави Бабика? Он находится у вас на просмотре.
— Понятно, что по первой игре тяжело сразу поддерживать ритм. Сложно что-то сказать. Плюс, есть проблема языкового барьера.
Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилось со счетом 1:0 в пользу казанцев. Гол записал в свой актив Хвича Кварацхелия на 90-й минуте.
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