Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Рубина» в товарищеском турнире (0:1).

— Большинство игроков выдержало 90 минут. Доволен сегодняшней игрой, кроме результата.

— Как оцените игру Хави Бабика? Он находится у вас на просмотре.

— Понятно, что по первой игре тяжело сразу поддерживать ритм. Сложно что-то сказать. Плюс, есть проблема языкового барьера.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилось со счетом 1:0 в пользу казанцев. Гол записал в свой актив Хвича Кварацхелия на 90-й минуте.