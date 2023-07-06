Деменко считает, что Сперцян вряд ли покинет «Краснодар» этим летом
Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко предположил, перейдет ли в какой-нибудь европейский клуб этим летом Эдуард Сперцян.
«Если Сперцян будет начинать подготовку с «Краснодаром», значит Эдуард вряд ли куда-то перейдет этим летом. Пока Галицкий не получит ту сумму, которую хочет от европейских клубов, никакой сделки не будет. К тому же Эдуарду не 27 лет и он все выиграл с «Краснодаром», чтобы ехать в Европу и доказывать там свою состоятельность. Зависит от условий и от быта. Может, Сперцяну нравится находится в «Краснодаре». Наверное, сейчас за ним наблюдают ЦСКА, «Зенит» или «Локомотив». Вопрос в сумме выкупа», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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