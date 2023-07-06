Деменко считает, что Сперцян вряд ли покинет «Краснодар» этим летом

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко предположил, перейдет ли в какой-нибудь европейский клуб этим летом Эдуард Сперцян.

«Если Сперцян будет начинать подготовку с «Краснодаром», значит Эдуард вряд ли куда-то перейдет этим летом. Пока Галицкий не получит ту сумму, которую хочет от европейских клубов, никакой сделки не будет. К тому же Эдуарду не 27 лет и он все выиграл с «Краснодаром», чтобы ехать в Европу и доказывать там свою состоятельность. Зависит от условий и от быта. Может, Сперцяну нравится находится в «Краснодаре». Наверное, сейчас за ним наблюдают ЦСКА, «Зенит» или «Локомотив». Вопрос в сумме выкупа», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.