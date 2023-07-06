«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» претендуют на Клаудиньо
Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает бразильский журналист Жуниор Венези.
По информации источника, интерес к 26-летнему игроку проявили «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Иттихад», который в летнее трансферное окно уже подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет получить за Клаудиньо 17-18 миллионов евро.
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5
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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