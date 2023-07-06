Фернандеш — о пятом подряд чемпионстве «Зенита»: «Деньги всегда были на их стороне»

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

«Деньги всегда были на стороне «Зенита». Сейчас, когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, все стало проще», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ. Всего в своей истории клуб из Санкт-Петербурга 10 раз становился победителем чемпионата страны. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

Фернандеш выступал в России с 2014 по 2020 год.